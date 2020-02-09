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Псковские умельцы запатентовали легкий способ «переобуть» автомобиль при смене сезонов

Шины, которые достаточно вывернуть наизнанку при смене сезона, изобрели и запатентовали псковичи, сообщает Russian Innovations. Авторы полезной модели («малого изобретения») «Двусторонняя летне-зимняя пневматическая шина» (патент № 182679) - Иван Войку, Илья Шманай и Иван Комиссаров.

В сопроводительной записке к патенту уточняется, что технической задачей решаемой заявляемой полезной моделью, является обеспечение возможности круглогодичного использования пневматической шины, увеличение сбалансированности и снижение риска прокола.

Суть запатентованной полезной модели в следующем: предлагаемая автомобильная шина состоит из двух поверхностей, связанных между собой слоем адгезивного материала, при этом, одна поверхность выполнена из резиновой смеси летнего состава, а обратная, соответственно, из резиновой смеси зимнего состава. Кроме того, зимняя поверхность содержит шипы противоскольжения.



Рисунок из патента №182679, Роспатент

Для того, чтобы «перейти» с зимней резины на летнюю - достаточно разобрать колесо и вывернуть резину наизнанку. Пришло время «переобуться» - заехал на шиномонтаж, сняли - разбортировали - вывернули - отбалансировали - и поставили обратно. Нет необходимости деньги тратить на второй комплект резины, нет проблем с хранением.

«Техническим результатом заявляемой полезной модели является повышение безопасности эксплуатации двусторонней шины, снижение расхода материалов на создание шин», - отмечается в патенте.