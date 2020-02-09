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Перевозчики просят правительство отменить «Платон»

Ассоциация международных автоперевозчиков призвала премьер-министра Михаила Мишустина на 2020 и 2021 годы освободить их от уплаты транспортного налога и от взносов в систему «Платон», сообщает «Интерфакс».

Перевозчики просят снизить для них налоговую нагрузку, поскольку их работа усложнилась и затраты увеличились из-за ограничений по коронавирусу, но важность перевозок в этих условиях возросла. Они также попросили частично субсидировать им платежи за лизинг грузовиков и освободить от утилизационного сбора большегрузы экологического класса 6.

Кроме того, перевозчики попросили сократить для них требование по двухнедельной самоизоляции по возвращении из зарубежных поездок, и обязать МИД помочь им с беспрепятственным оформлением иностранных виз, чтобы исключить нехватку профессиональных водителей на линиях.

В ассоциации указали, что международные перевозчики грузов продолжают работать в условиях пандемии коронавируса и что постоянно за рубежом находится около 20 000 российских грузовиков, которые проезжают в том числе страны, где расширяются очаги инфекции.

Ассоциация сообщила, что уже начала обсуждать с Минтрансом меры по поддержке перевозчиков.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в правительстве обсуждается возможность приостановить действие «Платона» ради поддержки транспортной и логистической отраслей и снижения их издержек при перевозке продуктов и товаров первой необходимости.

Оператор «Платона» ООО «РТ-Инвест транспортные системы» (РТИТС) 20 марта сообщил, что на тот момент не получал распоряжений приостановить сбор денег из-за коронавируса.

Ространснадзор утром 20 марта пообещал с 25 марта отменить весовой контроль грузовиков с продовольствием и товарами первой необходимости из-за коронавируса.