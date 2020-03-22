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Пьяного водителя на «ГАЗе» остановили полицейские в Псковском районе

Дорожной полицией в ходе проводимых в Псковском районе мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, 22 марта около 23 часов на трассе Санкт-Петербург – Невель у деревни Подборовье в Псковском районе полицейские остановили для проверки автомашину «ГАЗ-3110». Выяснилось, что «Волгой» управлял 50-летний житель поселка Струги Красные, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.