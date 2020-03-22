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Цены на бензин рухнули в США, а россиян пугают ростом цен на топливо

На торгах в понедельник фьючерсы на бензин на Нью-Йоркской товарной бирже рухнули до рекордно низких значений с 2006 года, когда этот инструмент был запущен, пишет ProFinance.ru. Цена бензина снижалась на 30% с лишним и доходила до 38 центов за галлон (3,785 литров), что по текущему курсу доллара к рублю составляет примерно 8 рублей за литр.

Еще неделю назад, когда фьючерсы на бензин торговались гораздо выше сегодняшних уровней, средняя стоимость одного галлона бензина на заправке в США составляла $2,14, т. е. около 45 рублей за литр при текущем курсе доллара к рублю. Сегодня же на одной из заправок в Кентукки можно заплатить всего $1,11 за галлон, т. е. около 23,5 рублей за литр.

Цены на бензин следуют в фарватере цен на нефть, которым пока не удается отскочить из области многолетних минимумов. Причина этого заключается как в низком спросе на фоне обусловленного коронавирусом экономического спада, так и в росте предложения, связанного с начавшейся ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией.

Ситуация на рынке нефти ухудшается по мере того, как все больше стран уходит на карантин, пишут эксперты Bloomberg. Причем, происходит это одновременно с резким увеличением предложения, и ни Москва, ни Эр-Рияд, похоже, не собираются отступать. Даже если спрос на нефть к середине года вернется к нормальным уровням, то 2020 год все равно станет годом рекордного падения потребления черного золота с середины 1960-х годов.

Эксперты предполагают, что во втором квартале может возникнуть невиданный доселе избыток предложения.

Ранее президент РA Владимир Путин отметил, что цены на нефть упали вдвое, а рост цен на бензин в России в два раза опередил инфляцию, и потребовал от профильных министерств установить контроль над ценами на нефтепродукты и держать стоимость бензина на прежнем уровне.

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Автозаправщики в свою очередь предупредили россиян, что есть риск роста цен на бензин, передает ОТР. Заявление сделал «Независимый топливный союз». Организация обратилась к федеральному правительству с просьбой поддержать отрасль, в частности, временно отменить сборы с грузоперевозчиков по системе «Платон», а также простить топливной рознице административные штрафы и объявить налоговые каникулы.

Из-за пандемии коронавируса падает глобальный спрос на нефтепродукты, что заставляет нефтяников компенсировать убытки за счет повышения стоимости продуктов переработки. В Минфине подтвердили: никаких оснований для снижения цен на бензин в России нет, как, впрочем, и для бурного роста стоимости горючего.