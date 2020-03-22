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Топливный кэшбек: как получить выгоду на заправке

Псковские автомобилисты ищут способы сократить свои расходы, в том числе - топливные. Кто-то переходит на бензин с более низким октановым числом. Кто-то старается сократить поездки до минимума. Если вы не привыкли жертвовать комфортом, есть и другой путь - заправляться любимым топливом как обычно и получать кэшбек в виде бонусов. Как это работает - разберем на примере программы лояльности сети АЗС «Газпромнефть».

Как это работает?

Программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть» называется «Нам по пути». За каждую покупку на заправке ее участники получают бонусы. Сколько - обусловлено статусом карты и видом топлива.

Статус карты обновляется в начале каждого месяца. «Серебряный» по умолчанию, он превращается в «Золотой», если в предыдущем месяце заправиться больше, чем на 150 литров. Залили в бак в общей сложности 300 литров - получите «Платиновый» статус.

Новый статус «Профи» получат те, кто покупает много топлива, - от 500 литров в месяц. Это автоматически увеличит количество начисляемых бонусов в 2, а то и в 3 раза.

Количество начисляемых бонусов при покупке топлива по картам программы лояльности (за 1 литр)

Накопленные бонусы можно использовать, чтобы оплачивать топливо или любые товары кафе и магазинов на АЗС сети «Газпромнефть» по курсу 1 бонус = 1 рублю. Удобно, что бонусами можно оплачивать как 100% от стоимости покупки, так и ее часть.

Карту лояльности можно купить на любой заправочной станции сети. Или выпустить виртуальную в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть» - пока она доступна только для пользователей Android, но к лету появился и для iPhone. Кстати, в этом же приложении можно оплачивать топливо, не выходя из машины, что сейчас, с учетом распространения в России коронавируса, особенно кстати.

Сколько можно сэкономить?

Возьмем для примера двух типичных псковских автолюбителей: Павла и Егора.

Павел работает в офисе. Он размеренно ездит на автомобиле C-класса по маршруту «дом - работа - дом» с заездами в магазин и в месяц тратит порядка 160 литров бензина АИ-92.

Егор же работает в риэлтерской компании, гоняет на кроссовере и за день может исколесить полгорода, да еще и за город часто выезжает. В месяц у него в выхлопную трубу «улетает» около 530 литров АИ-95.

Давайте на калькуляторе посчитаем, сколько наши герои могут сэкономить.

Павел тратит 160 литров бензина в месяц - в общей сложности - 6664 рубля. По правилам программы лояльности «Нам по пути» его карта будет иметь золотой статус. Если он будет заправляться только на станциях «Газпромнефть» и не забывать пользоваться своей картой лояльности, то за год скопит как минимум 2400 бонусов или 57 литров АИ-92.

А сколько сможет накопить Егор, буквально живущий за рулем и предпочитающий быстрые внедорожники?

При таком активном вождении он заработал статус «профи», за что получает на бонусный счет по 2,5 бонуса за каждый заправленный литр. То есть за год получит на счет 15900 бонусов – их можно обменять на почти 356 литров бензина АИ-95!

Мы посчитали, сколько можно сэкономить, заправляясь топливом. Но если бы Павел и Егор время от времени брали на заправке, например, кофе или хот-дог, выгода была бы еще больше. Ведь бонусы начисляются за любые покупки на АЗС.

Как получать еще больше бонусов?

Есть в программе «Нам по пути» и маленькие «плюшки». Новым участникам дарят приветственные 100 бонусов - считайте, бесплатную чашку кофе. Лояльные водители, которые ежемесячно заправляются на станциях сети «Газпромнефть» не меньше чем на 50 литров, каждый квартал получают еще по 50 дополнительных бонусов. Также действует акция «Приведи друга»: поделитесь рецептом выгодной заправки с другом и вы оба получите на счет по 100 бонусов.

Самый быстрый способ копить бонусы - выпустить в «Газпромбанке» ко-бренд карту «Автодрайв Platinum». Она дает несгораемый «платиновый» статус в программе «Нам по пути», то есть дополнительно до 2 бонусов за каждый литр топлива, и еще бонусы за покупки вне АЗС.

Если же вы хотите много бонусов и сразу, можно принять участие в акции «Эволюция выгоды», которая проходит на АЗС сети «Газпромнефть» до 10 мая. Среди владельцев карт «Нам по пути» разыгрывают 50 миллионов бонусов. За раз можно выиграть до 10 тысяч - а это не меньше месяца бесплатных поездок.