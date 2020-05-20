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В Псковской области задержаны несколько нетрезвых водителей

В Пскове, Печорах и Порховском районе дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

В областном центре поздним вечером 23 мая на площади Ленина полицейские остановили для проверки автомашину «Фольксваген Гольф», которой, как выяснилось, управлял нетрезвый пскович, 1991 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В городе Печоры вечером 23 мая Набережной улице на автомобиле «Ниссан Примера» следовал находившийся в нетрезвом состоянии 44-летний мужчина.

А в деревне Верхний мост 23 мая около часа ночи на улице Звездной стражи порядка остановили легковушку «ВАЗ-2107», за рулем которой находился местный житель, 1994 года рождения. Он тоже был в нетрезвом виде. По данным фактам полицией ведутся проверки, водители своей вины не отрицали.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.