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Пьяного пенсионера на ВАЗе задержали полицейские в Усвятах

Полицейские в ряде городов и районов Псковской области установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, в Невеле ночью 29 мая у дома по улице Октябрьской сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21074, которым управлял нетрезвый местный житель 1989 года рождения. Мужчина дал признательные показания.

В поселке Усвяты вечером 29 мая по улице 25 Октября на машине ВАЗ-21074 следовал 62-летний житель района, который тоже был в нетрезвом виде.

В деревне Огорцы Куньинского района 30 мая полицейские остановили ВАЗ-21070. Выяснилось, что за рулем ее был житель Куньинского района 1971 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

За последние дни нетрезвые водители были выявлены также в Печорах и Опочецком районе. По данным фактам проводятся проверки.

«К сожалению, автовладельцы забывают, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, они подвергают серьезной опасности как себя, так и окружающих. И примеров дорожных трагедий, произошедших по вине нетрезвых водителей, более чем достаточно», - отметили в ведомстве.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.