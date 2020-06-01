АвтоМир / За рулём

Пьяный житель Ленобласти задержан за рулем «Оки» в Плюсском районе

В Пскове, Новоржевском, Плюсском, Порховском и Себежском районах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

В областном центре вечером 2 июня у дома по улице Боровой полицейские остановили для проверки автомобиль «Датсун». Выяснилось, что иномаркой управлял 52-летний пскович, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В этот же день в Пскове по улице Инженерной на автомашине «Форд Фокус» следовал нетрезвый житель города Острова 1987 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Новоржевском районе 2 июня около 18 часов по дороге Новоржев – Опочка на автомашине «ВАЗ-2107» ехал житель Новоржевского района 1989 года рождения. Он тоже управлял машиной, находясь в нетрезвом состоянии.

А в Плюсском районе 4 июня около 14 часов на трассе Санкт-Петербург – Невель полицейские остановили «Оку». Как оказалось, машиной управлял нетрезвый 29-летний житель Ленинградской области.

Ночью 5 июня у дома 57 по ул. Ленина п. Идрица Себежского района, с целью проверки документов, сотрудники полиции остановили автомобиль «ВАЗ 2113». Транспортом управлял мужчина 1988 года рождения. В ходе проверки было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В тот же день около 15 часов 30 минут на 7 км автодороги Сосновый Бор – Селище Порховского района на автомобиле «Шевроле Ланос» следовал нетрезвый 36-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания.

По данным фактам проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.