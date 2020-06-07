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Четверых нетрезвых водителей остановила полиция на дорогах Псковской области

В Великих Луках, Гдове и Порховском районе установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, в Порховском районе 8 июня около 17.00 на дороге Порхов – Успенье полицейские остановили для проверки автомобиль «Опель». Выяснилось, что им управлял нетрезвый 46-летний местный житель.

В Великих Луках вечером 5 июня по проспекту Ленина на машине ВАЗ-21115 ехал 25-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Еще один нетрезвый 49-летний водитель был выявлен в Великих Луках 6 июня. Он перемещался на автомобиле «Ауди-100» по улице Молодежной.

А в Гдове 5 июня около 23.00 у дома по Вокзальному шоссе стражи порядка остановили «Ауди-80». Как оказалось, за рулем машины находился нетрезвый 27-летний житель района.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.