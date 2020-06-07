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Пьяного псковича на «Мерседесе» остановила полиция в Гдове

Нетрезвого водителя оставили полицейские в Гдове 10 июня около 17.00. На автомобиле «Мерседес-Бенц» по улице Никитина ехал 50-летний житель Пскова, находившийся в нетрезвом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УМВД.

В тот же день около 15.00 в областном центре у дома по улице Юбилейной стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Лада Гранта», которым управлял нетрезвый 39-летний горожанин.

А в Великих Луках вечером по проспекту Ленина на автомобиле «Мицубиси» следовала 32-летняя местная жительница. И у нее обнаружили признаки алкогольного опьянения.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.