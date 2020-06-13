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Как не сбить кочующего медведя, рассказали спасатели псковичам

Рекомендации по снижению риска столкновения с дикими животными на дороге дали в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Чаще всего на наших дорогах можно столкнуться с косулями и лосями. Но не исключена возможность встречи со стадом диких кабанов или кочующим медведем. Все перечисленные животные, при столкновении с ними, могут нанести заметный урон вашему имуществу и здоровью. И наивно полагать, что миниатюрная косуля менее опасна, чем огромный лось. Известны случаи, когда во время аварии эту зверушки разбивали копытами лобовое стекло и пробивали голову либо водителю, либо пассажиру. Столкновение с лосем вообще может превратить машину в смятую консервную банку», - рассказали Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

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Чтобы избежать несчастного случая, водителю следует быть предельно внимательным, подчеркнули в управлении МЧС. «Вероятность появления животных возрастает по мере приближения к лесополосе. Но это не означает, что они не могут выскочить на дорогу с близлежащего поля. Поведение животного непредсказуемо. Если зверь вышел из леса и остановился в раздумьях, как быть дальше, немедленно останавливайтесь и даже не пытайтесь проскочить мимо него. Возможно, он просто оценит ситуацию и уйдет назад. Не стоит привлекать его внимание звуковым сигналом или дальним светом, рассчитывая напугать. Да, животное, скорее всего, испугается, но это не значит, что оно ринется в лес. Испуганный зверь может попытаться атаковать противника, а это не в интересах водителя», - советуют автомобилистам.

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Также при появлении зверя, бегущего в сторону дороги по полю, не следует увеличивать скорость. «Оценить быстроту его бега довольно трудно, также не стоит рассчитывать на то, что он изменит направление. Увеличение скорости не снизит риск столкновения. Да, возможно, зверя не удастся поймать на капот, но он может атаковать автомобиль сбоку, что тоже не очень приятно», - предупредили в ведомстве.

Если же избежать столкновения не удалось, водитель обязан незамедлительно сообщить о происшедшем в полицию и в точности выполнять все полученные указания. Известить о ДТП необходимо даже в том случае, если никто из людей не пострадал. Чтобы обезопасить других участников движения, водитель обязан обозначить место происшествия предупреждающим знаком и, если это возможно, убрать погибшее животное с проезжей части.

«Конечно, от подобных происшествий никто не застрахован, но определенные меры предосторожности принять можно. Но главное - за рулем ни в коем случае нельзя расслабляться и надеяться на авось. Ведь ставка здесь – жизнь», - заключили в управлении МЧС.