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В Псковской области за выходные выявлено несколько пьяных водителей-рецидивистов

В Пскове, Великих Луках и в ряде районов области дорожной полицией выявлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В областном центре вечером 13 июня у дома по улице Луковка полицейские остановили для проверки автомашину «Датсун», которой управлял нетрезвый пскович 52 лет.

В городе на Ловати 13 июня по улице Зеленой на автомобиле «Тойота» следовал 34-летний великолучанин, который тоже был в нетрезвом виде. А в Порхове днем 14 июня по улице Германа на мопеде ехал 49-летний местный житель. Выяснилось, что этот мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Пушкиногорском районе 14 июня в деревне Авдоши стражи порядка остановили «Дэу Нексия». За рулем иномарки оказался пьяный житель Пушкиногорского района 42 лет.

Нетрезвых водителей дорожные полицейские выявили 13 июня также в Опочке и Псковском районе. По всем фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.