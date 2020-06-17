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Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

Цена автомобильного бензина марки «Премиум-95» (Аи-95) 17 июня достигла своего исторического максимума - 56,75 тыс. рублей за тонну, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

За последние два дня стоимость этой марки бензина уже дважды обновила исторический максимум конца мая 2018 года. Тогда цена 95-го бензина поднималась до 56,08 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топлива марки «Регуляр-92», по состоянию на 17 июня, выросла на 24% - до 49,77 тыс. рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива по сравнению с концом апреля выросла на 9,1% - до 47,77 тыс. рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов - в три с половиной раза, до 29,18 тыс. рублей за тонну, пишет ТАСС.