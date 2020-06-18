АвтоМир / За рулём

Порхович будет наказан за «пьяную» езду на мопеде

38-летний житель Порховского района повторно задержан за рулем в нетрезвом виде. Утром 17 июня он ехал по Песочному переулку на мопеде, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, по данному факту проводится проверка.

В областном центре 15 июня около 4.00 у дома по улице Коммунальной полицейские остановили для проверки автомобиль «Дэу». Выяснилось, что иномаркой управлял пскович 1986 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Здесь же, в Пскове, вечером 14 июня по улице Ижорского батальона на автомашине «Пежо» следовал нетрезвый 41-летний житель Гдовского района.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.