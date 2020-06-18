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ГИБДД советует брать с собой медикаменты от резкого перепада давления в жару

Госавтоинспекция Псковской области обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах из-за жаркой погоды, установившейся в регионе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в жаркие дни необходимо внимательно следить за состоянием своего здоровья, так как у водителей притупляется внимание, появляется сонливость, замедляется реакция. В таком состоянии автолюбитель не может вовремя отреагировать на внезапное изменение дорожной ситуации.

Особое внимание к своему состоянию необходимо проявлять тем, кто запланировал длительные поездки: следует проверить техническое состояние автомобиля, посмотреть, как работают электроника и система кондиционирования, убедиться в исправности аккумулятора. Водители должны возить с собой медицинскую аптечку с лекарствами, в том числе медикаменты от резкого перепада давления.

Если же головокружение, слабость, головная боль появились во время управления транспортным средством, то нужно как можно быстрее остановить автомобиль, поскольку продолжать движение с такими симптомами очень опасно.

ГИБДД советует водителям беречь себя и строго соблюдать требования Правил дорожного движения.