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АвтоМир / За рулём

Инвалидов предлагают обучать в автошколах за счет государства

20.06.2020 16:58|ПсковКомментариев: 0

Инвалидам предлагают выдавать сертификаты на обучение вождению автомобиля. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в понедельник, 22 июня.

Сегодня в России инвалидов не обеспечивают транспортными средствами за счет средств федерального бюджета. Такую норму отменили с 1 января 2005 года, и сейчас автомобиль не входит в утвержденный перечень технических средств реабилитации, которые предоставляются бесплатно, пишет «Парламентская газета».

Однако для инвалидов собственный автомобиль - не роскошь, а жизненная необходимость, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Поскольку он позволяет уменьшить изоляцию инвалидов, способствует их социальной и профессиональной реабилитации.

К тому же, транспортное средство является одним из видов реабилитации - ведь оно компенсирует ограниченные физические способности. В частности - способность к передвижению. А также способствует социальной и профессиональной реабилитации инвалидов всех категорий.

Поэтому авторы законопроекта предлагают предоставить инвалидам право на получение образовательного сертификата для прохождения профессионального обучения водителей транспортных средств. Получить его можно будет при наличии медицинских показаний для приобретения транспортного средства, а также отсутствия противопоказаний к вождению. Эти меры позволят усилить социальную защиту инвалидов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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