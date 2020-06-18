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Пьяного псковича на «Ладе» задержала полиция в Печорском районе

В Печорском районе дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, ночью 22 июня на дороге Неелово – Печоры в Печорском районе полицейские остановили для проверки автомобиль «Лада Гранта». Выяснилось, что автомобилем управлял 29-летний пскович, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту ведется проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.