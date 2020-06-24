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Стоимость ОСАГО снизилась в Псковской области

Псковская область заняла четвертое место в Северо-Западном федеральном округе по снижению средней цены полиса ОСАГО в первом полугодии 2020-го. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Всего снижение стоимости зафиксировано в 9 субъектах СЗФО, где проживает около 9,2% всех автовладельцев РФ.

В августе начинается новый этап либерализации страхового рынка. Первый этап был отмечен снижением стоимости полиса. В первом полугодии стоимость ОСАГО в некоторых регионах также продолжала падать. Так, по данным РСА, снижение зафиксировано в 46 субъектах.

В пятерку регионов СЗФО вошли следующие:

Архангельская область со снижением на 5,1%;

Калининградская область – 4,2%;

Республика Коми – 4,13%;

Псковская область – 3,17%;

Республика Карелия, где зафиксировали снижение на 2,66%.

Падение цены наблюдается в Вологодской (на 1,1%), Новгородской (0,6%) и Мурманской (0,25%) областях, а также в одном из регионов-лидеров по количеству автовладельцев, проживающих в нем, – Санкт-Петербурге (0,6%).

«Существенное падение зафиксировано в тех регионах, где присутствует низкий уровень мошеннических схем. Главное, что повлияло на изменение стоимости – появление конкурентоспособного рынка страховых компаний. Сейчас каждый автовладелец может сравнить стоимость премии и оформить наиболее выгодный полис на онлайн-платформе РСА. Совместно с либерализацией системы ОСАГО это позволило снизить количество жалоб на работу автостраховщиков с 40% до 1% за 4 года. Сейчас нет никаких предпосылок для изменения средней стоимости ни в большую, ни в меньшую сторону. В случае, если не будет происходить расширения тарифного коридора или увеличения страхового возмещения за причинение вреда здоровью, средняя цена полиса останется неизменной» – сообщил член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов.

При этом размер средних выплат в целом по стране растет и приближается к размеру выплат по КАСКО. В СЗФО показатель по ОСАГО превысил 6%.

В данный момент на стоимость полиса существенно влияет регион проживания владельца автомобиля, поэтому РСА отмечает рост в субъектах с чрезвычайно высокой убыточностью и рисками мошенничества. Однако уже 24 августа начнется новый этап в регулировании рынка, по которому стоимость полиса будет зависеть во многом от самого автомобилиста.