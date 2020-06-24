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АвтоМир / За рулём

Минздрав продлил действие старых правил медосмотра водителей

26.06.2020 19:21|ПсковКомментариев: 0

Минздрав продлил до 1 января 2021 года действие старых правил получения медицинских справок для водителей, сообщает РИА Новости.

Ведомство планировало, что с 22 ноября 2019 года при получении или обновлении прав нужно будет сдавать мочу и кровь для исследования на наркотические и психотропные вещества и биомаркеры хронического алкоголизма. Однако возможный рост стоимости прохождения медкомиссии привел к ажиотажу и огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. После этого министерство отложило введение новых правил.

Помимо этого, Минздрав изменил проект, теперь там указано, что сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания.

Теги: #медицина #минздрав #пдд
Источник: Псковская Лента Новостей
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