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Названы признаки готовящегося угона автомобиля

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин назвал шесть признаков готовящегося угона автомобиля. В частности, по его словам, злоумышленники, прежде чем угнать автомобиль, обычно стараются его «проверить».

Как подавляющее большинство мошеннических действий, угон может начинаться с телефонных звонков, рассказал эксперт. «Их цель — выяснить, как защищена ваша машина. Ваши контакты могут найти через различные базы, доступные преступникам», - пояснил он. Милешкин добавил, что задача преступников несколько упрощается, если владелец выложил объявление о продаже своего автомобиля.

Злоумышленники могут использовать и «фейковые» просьбы о помощи, сообщает РИА Новости. «Оставленная без присмотра машина — легкая добыча, ради которой, возможно, и затеян спектакль», - предупредил эксперт.

Очень важный сигнал — нестандартно срабатывающая сигнализация, заметил Милешкин. По его словам, никто не застрахован от обычных «глюков» электроники, однако это все же можно считать поводом для беспокойства. «Внезапные тревоги, постановка или снятие с охраны не с первого раза, любые отклонения от привычного уклада могут свидетельствовать о том, что машину "прощупывают"», - отметил эксперт, добавив, что следует насторожиться, если такое повторяется регулярно.

Другим признаком возможного угона является случай, если владелец обнаружил свой автомобиль незапертым. «Не спешите грешить на ранний склероз. Не исключена работа угонщиков. Возможно, они просто примериваются к вашей машине, ищут подходы и слабые места. Или их спугнули, не дав довести дело до конца», - пояснил Милешкин.

Еще одним признаком эксперт назвал "метки" на машинах, которые долго находятся на одном месте. «Простейший способ проверить, есть ли надзор, — подсунуть под дворник или в зазор двери какую-нибудь брошюру, положить на кузов ветку. Если владелец "активен", мусор быстро исчезнет. Нет — угонщики воспримут это как знак к безопасной работе», - заявил он.

Кроме того, сигнализируют о подготовке к угону любые следы вмешательства, оставшиеся на кузове. «Например, отогнутый подкрылок подсказывает о поисках подступов в подкапотное пространство с дополнительными замками… О том же свидетельствуют поврежденные личинки замков. А прорези в неожиданных местах — отнюдь не выходка хулиганов, а попытка добраться до электронных блоков», - заявил эксперт. По его словам, любой из признаков, описанных выше, может оказаться локальным сбоем или хулиганской выходкой. «Реагировать на каждый "из всех орудий" — паранойя. И все же осторожность не повредит», - заключил Милешкин.