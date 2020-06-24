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Нетрезвого жителя Куньинского района задержали в пьяном виде на мопеде

В Новосокольниках, Порховском и Куньинском районах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ночью 27 июня в городе Новосокольники у дома по улице Железнодорожной полицейские остановили для проверки автомашину «Мицубиси», которой управлял нетрезвый 48-летний местный житель.

В Порхове около 17 часов 27 июня по улице Пушкина на «ВАЗ-2112» следовал 24-летний горожанин, который тоже был в нетрезвом виде. А днем 28 июня в деревне Полоное Порховского района на улице Аудрини стражи порядка остановили «Ауди». Выяснилось, что за рулем иномарки был нетрезвый житель Порховского района 1968 года рождения.

В Куньинском районе 28 июня по автотрассе «Балтия» на мопеде ехал 40-летний житель Куньинского района. Как оказалось, и этот мужчина управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.