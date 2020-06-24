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Пьяные мотоциклист и автомобилист попались повторно в нетрезвом виде

В Новосокольническом и Плюсском районах дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 29 июня на дороге Мишково – Брагино в Новосокольническом районе полицейские остановили для проверки мотоциклиста. Выяснилось, что управлявший мотоциклом 39-летний житель Новосокольнического района находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в Плюсском районе по дороге Заполье – Гдов на автомашине «Мазда» следовал 25-летний нетрезвый житель поселка Плюсса.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.