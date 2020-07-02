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Панорамы Пскова скоро обновятся на Яндекс.Картах

Скоро на Яндекс.Картах появятся обновленные панорамы Пскова. В городе замечен автомобиль сервиса, который снимает панорамы городских улиц. Об этом сообщил активист общественного движения «Убитые дороги» Максим Пушкин на своей странице в соцсети Facebook.



Фото: Максим Пушкин, Facebook

Яндекс.Карты - это поисково-информационная картографическая служба, открытая в 2004 году.

В 2009 году сервис дополнила служба «Яндекс.Панорамы». Сначала появились панорамные изображения столицы, затем они стали доступны и для других российских городов.