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Нетрезвого водителя «Мерседеса» остановили полицейские в Невеле

Нетрезвого водителя автомобиля «Мерседес-Бенц» остановили полицейские вечером 2 июля на улице Гвардейской в городе Невеле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, иномаркой управлял 27-летний великолучанин, находившийся в состоянии опьянения.

Кроме того, в Великих Луках утром 30 июня по улице Гастелло на автомобиле «Ауди» следовал 27 нетрезвый мужчина. В селе Середка Псковского района у дома по улице Хоботова около 23.00 2 июля стражи порядка остановили ВАЗ-21150. Машиной управлял нетрезвый 41-летний мужчина. Еще одного 31-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения полицейские выявили 1 июля в Пушкиногорском районе.

По данным фактам полицией ведутся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.