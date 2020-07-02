АвтоМир / За рулём

Эксперт рассказал об опасных «глупостях», которые совершают водители

Шесть «глупостей» водителей, которые могут привести к серьезным последствиям, назвал эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов.

Так, некоторые автолюбители могут не до конца закрывать капот машины, отметил Пименов. По его словам, капот может завернуться на лобовое стекло, разбив его и деформировав стойки стекла и переднюю часть крыши. «Но самое страшное, что он мгновенно перекрывает вам обзор», - предупредил эксперт.

Во-вторых, водители открывают двери автомобилей, не глядя на поток машин, что может спровоцировать ДТП. «В результате как минимум вырванная дверь. А максимум лучше не представлять», — указал он. Пименов отметил, что к подобному может привести и самостоятельно открывшаяся на ходу дверь, поэтому в движении стоит блокировать центральный замок.

В-третьих, многие автолюбители не включают ближний свет в темное время суток или забывают выключить дальний перед встречными машинами. «К чему это может привести? В первом случае вы не заметите вовремя препятствие на дороге, пешехода или животное, во втором — ослепите другого водителя», - сказал эксперт.

Среди «глупостей», совершаемых водителями, Пименов также назвал неправильную затяжку колесных болтов или гаек. «Потерянные в движении колеса тоже не редкость. Скачущее по дороге колесо от легковушки может причинить большой вред, особенно если попадет во встречную машину, движущуюся на высокой скорости», - заметил он. Меняя колеса самостоятельно, желательно использовать динамометрический ключ, при этом через сто километров пробега следует провести проверку и при необходимости протянуть колеса еще раз, рассказал эксперт.

Пятой ошибкой Пименов считает то, что многие водители не следят за давлением в колесах. «Что делать? Регулярно проверять давление в шинах. В идеале - перед каждой поездкой. Заведите компрессор с хорошим манометром или пользуйтесь бесплатной подкачкой на АЗС. И конечно, вовремя меняйте изношенные шины», - посоветовал автор статьи.

В-шестых, многие водители совершают ошибку, неправильно располагаясь за рулем, добавил эксперт. «Однако и такие водители, и такие пассажиры забывают, что ситуация на дороге меняется в доли секунды», - напомнил он. Пименов предупредил, что в случае аварийной ситуации можно лишиться «не только рук и ног, но и жизни», при этом шанс уцелеть в ДТП куда выше, когда водитель правильно расположился за рулем.