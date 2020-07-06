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АвтоМир / За рулём

Пьяного автомобилиста из Тверской области остановила полиция в Великих Луках

06.07.2020 09:55|ПсковКомментариев: 0

22-летнего нетрезвого автомобилисты из Тверской области остановили полицейские в Великих Луках. Как сообщили Псковской области в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, вечером 4 июля он ехал на «Ниссане» по улице Тенистой.

Ночью в городе на Ловати у дома по проспекту Гагарина был выявлен еще один нетрезвый водитель, 28-летний житель Великолукского района управлял автомобилем «ИЖ Ода».

В поселке Струги Красные ночью 4 июля по улице Кудрявцева на автомашине «Хендай» следовал местный житель 1977 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

А 5 июля около 15.00 по деревне Ореховно Плюсского района на тракторе «МТЗ» ехал 58-летний житель Плюсского района, который тоже был в нетрезвом виде. Днем ранее в деревне Стремутка Псковского района стражи порядка остановили водителя скутера - 33-летний житель Псковского района тоже оказался в нетрезвом состоянии.

В ходе проведенных мероприятий полицейские также выявили нетрезвых водителей в Печорском и Невельском районах. По всем данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Теги: #умвд россии по псковской области #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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