АвтоМир / За рулём

Видеоблогер воюет с автомобилями возле здания ЗАГСа в Пскове

Видеоблогер заставляет псковичей убрать автомобили, припаркованные под запрещающими дорожными знаками на улице Детской в Пскове возле здания ЗАГС. Видео размещено на YouTube канале Unikelula 4 июля.

20-минутная видеозапись сделана за несколько заходов, - в апреле, мае, июне и июле. Сначала автор видео сделал съемку припаркованных автомобилей. Затем приклеил на стекла автомобилей «предупреждения», а после отправил информацию о нарушениях парковки в ГИБДД.

Основную часть видно занимают разговоры с водителями, в том числе - с посетителями здания ЗАГС и военнослужащими. Люди реагируют на блогера по-разному. Кто-то советует найти «нормальную работу», кто-то говорит что автору «скучно жить». Некоторые советуют снимать транспорт военных или спорят.

Смотрите также Интерактив: Дебошир и бездействие псковских полицейских

Ранее автор видео прославился скандальным роликом с посетителем кафе «Шоколад». В его канале также можно найти несколько подобных видео с нарушениями правил парковки.