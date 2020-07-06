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Руководитель ГИБДД Псковской области показал свои навыки управления мотоциклом

Псковский мотоклуб «Позитивная механика» совместно с областным управлением Госавтоинспекции организовали в Пскове бесплатные курсы для мотоциклистов с различным опытом вождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, практика вождения, теория, полезные советы инструкторов – все это направлено, прежде всего, на повышение уровня водительского мастерства жителей области и на безопасность дорожного движения.

В первом обучающем занятии принял участие начальник регионального управления Госавтоинспекции полковник полиции Сергей Семенов. В своем обращении к собравшимся он отметил, что история деятельности ГИБДД тесно связана с мототехникой. К примеру, до 90-ых годов на территории региона действовал мотовзвод, который обеспечивал безопасность на дорогах.

Начальник УГИБДД пожелал всем любителям мототехники освоить искусство вождения, чтобы каждая поездка приносила только положительные эмоции, а приобретенный практический опыт стал залогом безопасности на трассе.

Сергей Семенов также продемонстрировал свои навыки управления мотоциклом и успешно прошел тренировочную площадку с элементами разворотов, поворотов и объездов препятствий.

Курсы по мотовождению проводятся при поддержке администрации Псковского района два раза в неделю (вторник, воскресенье) на площадке около экономической зоны «Моглино». Время начала тренировки – 19.00.

Организаторы приглашают всех желающих мотоциклистов посетить курсы и повысить уровень своего профессионального мастерства.