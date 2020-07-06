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Полис ОСАГО должен быть «прикреплен» не к автомобилю, а к водителю - эксперт

Полис ОСАГО должен быть «прикреплен» не к автомобилю, а к конкретному человеку. Такое мнение высказал автоэксперт, член рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Игорь Моржаретто. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Представители Банка России заявили о возможности расширения тарифного коридора ОСАГО. Благодаря этому страховые компании смогут назначать более низкий и высокий тарифы для аккуратных водителей и нарушителей ПДД соответственно. Это заявление представителей ЦБ – именно то, чего все мы так давно ждали.

«В первую очередь, это важно для добропорядочных автомобилистов. На самом деле, когда примерно полтора года назад зашла речь о реформе системы ОСАГО, автоматически всплыло много вопросов. Однако пожелания большинства водителей были однозначными. Все водители хотели бы видеть полис ОСАГО прикрепленным не к автомобилю, а к конкретному человеку с его плюсами и минусами, возрастом, биографией, авто историей, манерой вождения и так далее. Это было достаточно просто отследить по результатам многочисленных опросов общественного мнения», - сказал Игорь Моржаретто.

«Понятно, что люди, которые аккуратно ведут себя за рулем и хорошо водят автомобиль, не попадают в аварии и не нарушают правил дорожного движения, хотели бы платить меньше и считают справедливым, что для них обязательная страховка должна стоить дешевле. Безусловно, этого надо достигать за счет проблемных автолюбителей, которые агрессивно ведут себя на дороге и провоцируют опасные ситуации, нарушают ПДД, раз за разом попадают в аварии и так далее. Если в ближайшее время появится понятная и продуманная схема при помощи, которой страховщики смогут высчитывать новую, более справедливую стоимость ОСАГО, то водители без сомнений позитивно воспримут эту перемену. Повторюсь, все добропорядочные водители давным-давно очень ждут этого шага», - выразил свою позицию автоэксперт.

По его словам, первый этап реформы успешно прошел больше года назад. Этот положительный опыт показал, что направление выбрано правильно. Даже небольшие корректировки в системе подсчета коэффициента возраста и стажа уже привели к снижению стоимости страховки. Многие водители это почувствовали при оформлении нового полиса. Теперь все они с нетерпением ожидают появления новых более личностных коэффициентов, ведь так ОСАГО станет еще более доступным.

«Уменьшится ли благодаря новой схеме количество автомобилистов без полиса ОСАГО на дорогах? На текущий момент времени ситуация на российских дорогах неутешительна. По данным движения «Синие ведерки», эксперты которого входят в состав рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», только в Москве 20% водителей ездят без полиса ОСАГО. Я боюсь, что эти 20% автомобилистов без обязательного полиса как раз и являются теми, кто не очень хорошо водит машину, часто нарушает ПДД, провоцирует аварийные ситуации и становится их участником», - поделился опасениями Игорь Моржаретто.

По его мнению, система ОСАГО нуждается в корректировках. Необходимо ужесточить наказания для водителей, которые предпочитают обходиться без покупки полиса. Они забывают или не хотят помнить, что наличие обязательной страховки - не блажь. Ни один гражданин РФ не имеет права водить автомобиль без ОСАГО вне зависимости от своих желаний. Это наша всеобщая обязанность и залог безопасности на дорогах. Государство обязало своих граждан так поступать, чтобы обезопасить их, подчеркнул автоэксперт.

«Почему одни могут позволять себе нарушать закон, а другие страдают из-за этого? К сожалению, все мы знаем достаточно много историй, в том числе с участием наших знакомых, которые попадали в ДТП по вине автомобилистов без оформленного полиса. Потом этим пострадавшим приходится достаточно долго и с большими трудностями добиваться справедливого возмещения ущерба», - отметил он.

«Я также вхожу в рабочую группу ОНФ «Защита прав автомобилистов». В основном, в ее составе общественники, журналисты и юристы. В первую очередь все они стоят на защите автомобилистов. Когда мы поднимали вопрос об увеличении штрафов и введении дополнительных мер обеспечения в виде эвакуации автомобиля для тех, кто ездит без полиса ОСАГО, практически единогласно все проголосовали за увеличение штрафов», - добавил Игорь Моржаретто.

По его словам, размер единоразового штрафа должен быть не меньше стоимости полиса ОСАГО или равным ей. Например, сейчас средняя стоимость полиса - 5 300 рублей. Значит, штраф тоже должен быть равен минимум 5 000 тысячам рублей. Изменения должны вступить в силу уже с сентября.

«Лично я не вижу поводов ждать больше необходимого. Например, 23 августа вступят в силу поправки в закон об ОСАГО, в соответствии с которыми страховщики начнут считать стоимость полиса по-новому. Если к этому времени будет готова вся нормативная база, то уже с сентября страховые компании смогут рассчитывать стоимость полиса ОСАГО по новым правилам. Совершенно точно не следует откладывать это все на потом, ожидать удобного момента. Однако повторюсь, для этого должна быть готова нормативная база, и будут проинформированы и проинструктированы все представители страховых компаний. Возможно, есть смысл в организации мастер-классов для представителей страхового бизнеса. А компании в свою очередь могут проводить занятия для агентов, чтобы научить их работе в новой системе. Это поможет избежать лишних проблем и ускорит работу. Важный момент – все компании должны единовременно следовать нововведениям», - заключил автоэксперт.