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Действие просроченных водительских прав продлили до конца 2020 года

С завтрашнего дня, 11 июля, вступает в силу приказ МВД, продлевающий до конца года действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер в связи с коронавирусной инфекцией. Речь идет о документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля. Документы останутся действующими до 31 декабря 2020 года, пишут «Известия».



Источник: tarantas.news

Водители могли поменять права во время введения карантинных мер из-за распространения коронавируса, записавшись через сайт Госуслуг.

Однако президент России Владимир Путин 18 апреля подписал указ, в соответствии с которым документы, у которых истек срок действия с 1 февраля по 15 июля, останутся действующими до их замены. Это было сделано ради сохранения здоровья граждан, чтобы они лишний раз не посещали официальные учреждения.

Приказ не распространяется на водителей, чьи права стали недействительны с 16 июля. В случае остановки такого автомобилиста полицией, его ждет штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Машину отправят на штрафстоянку.