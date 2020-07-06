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Названы самые популярные иномарки в России

Корейская KIA Rio стала самым популярным иностранным автомобилем среди россиян. За полгода в России было продано 36 тысяч 416 машин данной модели, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные «Автостата».

«Серебро» досталось другому азиатскому производителю - Hyundai, его городской кроссовер Creta также пользовался большим спросом - 29 тысяч 554 машины. Замыкает топ-3 немецкий концерн Volkswagen со своим седаном Polo - 21 тысяча 341 транспортное средство.

В «пятерку» также попали Hyundai Solaris (18 тысяч 444) и Volkswagen Tiguan (13 тысяч 448).

Всего же за отчетный период в России была продана 491 тысяча новых иномарок.