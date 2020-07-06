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В Пскове молодой человек захотел покататься по городу и угнал ВАЗ

В Пскове будут судить мужчину, угнавшего автомобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, ночью 19 марта обвиняемый, проходя мимо дома №39 по улице Ижорского батальона, увидел припаркованный ВАЗ и решил угнать его с целью покататься по улицам города.

В ведомстве отметили, что у мужчины отсутствовало водительское удостоверение.

Обвиняемый через незапертую заднюю пассажирскую дверь проник в салон автомобиля и путем замыкания проводов зажигания завел двигатель автомобиля.

Санкция части 1 статьи 166 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.