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Расширены льготы по транспортному налогу в Псковской области

Расширены льготы по транспортному налогу в Псковской области. Сегодня, 14 июля, Псковское областное Собрание депутатов поддержало поправки в закон «О налоговых льготах на 2020 год».

Законопроект разработан в связи с многочисленными обращениями граждан и предусматривает расширение налоговой поддержки социально незащищенных категорий граждан – участников Великой Отечественной войны и членов малообеспеченных многодетных семей.

Увеличивается мощность льготируемых транспортных средств:

• для участников Великой Отечественной войны – со 100 до 150 лошадиных сил;

• для малообеспеченных многодетных семей – со 150 до 200 лошадиных сил (для легковых и грузовых автомобилей).

Для малообеспеченных многодетных семей увеличение мощности вызвано высоким транспортным налогом при использовании ими автомобилей (в том числе устаревших моделей) с большим количеством посадочных мест для перевозки членов семей.

Прогнозируется, что при увеличении мощности льготируемых транспортных средств количество малообеспеченных многодетных семей, имеющих транспортное средство с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно, обратившихся за данной мерой социальной поддержки в 2020 году, увеличится до 598 человек.

Объемы налоговых льгот по данной категории получателей при этом прогнозируются в размере не более 5,1 млн рублей.

Налоговые льготы для участников Великой Отечественной войны по мощности льготируемых транспортных средств со 100 до 150 лошадиных сил предлагается расширить в связи с празднованием 75-летия Победы.

Сейчас на территории Псковской области проживает 431 участник Великой Отечественной войны, из которых действующей льготой пользуются всего 12 налогоплательщиков при суммах налоговых льгот 10 тыс. рублей, существенного роста объемов налоговых льгот при увеличении мощности льготируемых транспортных средств по данной категории не ожидается.