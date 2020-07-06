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Пьяного водителя «Мазды» остановили полицейские в Пскове

19-летнего нетрезвого псковича за рулем «Мазды» остановили полицейские на улице Печорской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Пыталовском районе 11 июля около 21.00 по дороге Котоново – Пыталово на мопеде следовал местный житель 1991 года рождения, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения.

А в Псковском районе ночью 13 июля на дороге Череха – Похвальщина стражи порядка остановили автомашину «Шевроле Нива», которой управлял 37-летний житель Псковского района. И он, как оказалось, находился в нетрезвом виде.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.