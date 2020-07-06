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Нетрезвого тракториста остановила полиция в Локнянском районе

Нетрезвого тракториста, жителя Локнянского района 1978 года рождения остановили полицейские 15 июля около 19.00 на дороге Юхново - Среднее - Осипово Село. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном УМВД.

А в Невеле 14 июля у дома по 1-ому Урицкому переулку стражи порядка остановили для проверки ВАЗ-21099. Выяснилось, что автомобилем управлял нетрезвый 34-летний местный житель. Он дал признательные показания.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.