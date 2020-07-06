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Автовладельцев предложили освободить от транспортного налога в случае простоя машины более 6 месяцев

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров («Единая Россия»), он направил соответствующее письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева, передает RT.



Депутат отметил, что сейчас размер этого налога не зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства. Однако по разным причинам, например из-за поломки автомобиля или переезда в другой регион, люди могут не пользоваться личным транспортом достаточно долгое время.



Поэтому Федоров предложил предоставлять гражданам право на временное приостановление регистрации транспортного средства на срок от шести месяцев со сдачей автономеров на безвозмездное хранение в ГИБДД. В таком случае уплачивать транспортный налог за этот период было бы не надо.



В отношении тех, кто был освобожден от уплаты налога, но все же воспользовался автомобилем, могут быть предусмотрены санкции на усмотрение профильных ведомств, добавил депутат.



Ранее в Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили увеличить штрафы для автомобилистов за нарушение правил дорожного движения. Так, штраф за проезд на красный свет, сумма которого сейчас составляет 1 тыс. рублей, предлагается увеличить до 5 тысяч рублей. Также в ОНФ выступили за увеличение до 5 тысяч рублей штрафов за установку заведомо подложных номеров. При этом там предложили сократить штрафы за грязные номера и ограничиваться предупреждением, если на улице плохая погода.