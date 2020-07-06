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Бывшая швея из Пскова стала первым за 30 лет водителем автобуса ПАЗ в Павловском районе

Бывшая псковская швея стала первым за 30 лет водителем автобуса ПАЗ в Павловском районе Воронежской области. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

33-летняя жительница города Павловска Елена Кучерова в 5 часов утра заступает на смену на Павловском автотранспортном предприятии (АТП).

«За всю историю нашего предприятия в парке грузовых автомобилей работали только две женщины. Но на пассажирском транспорте такое впервые, – рассказал генеральный директор «Павловскавтотранса» Дмитрий Пришутов. – Лена – опытный водитель, не дает себе никаких поблажек. Теоретическую часть и вождение сдала с первого раза. Глядя на нее, многие мужчины-водители пересмотрели свой трудовой потенциал, получив дополнительный стимул расти».

Елена – по образованию портной-закройщик, окончила профессиональный лицей №52 города Павловска в 2002 году. Работала швеей в Павловске, Воронеже и Пскове, пробуя себя на фабриках и в ателье. А 11 лет назад, когда получила права категории В, решила, что работа на одном месте не для нее, и устроилась в городское такси. Сначала совмещала, долгое время работая посменно, а потом и полностью оставила швейное кресло ради водительского.

Женщина водит ПАЗ-3205. Ее общий водительский стаж – 11 лет, большую часть она проработала в такси. За все эти годы не допустила ни одной аварии.

Несмотря на сложный график, Елена любит свою профессию. Масло и фильтры на ПАЗе меняет сама, без чьей-либо помощи может заменить колесо.