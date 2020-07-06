←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
План Б На Инженерной
Послали В дальнее путешествие
Поземсклэнд Что изменится
Все ограничения движения
Новые Видеокамеры
ещё За рулём 06.07.2020 09:550 Пьяного автомобилиста из Тверской области остановила полиция в Великих Луках 19.07.2020 21:060 Бывшая швея из Пскова стала первым за 30 лет водителем автобуса ПАЗ в Павловском районе 18.07.2020 14:211 Автовладельцев предложили освободить от транспортного налога в случае простоя машины более 6 месяцев 17.07.2020 10:030 Лайфхак: как сэкономить до 4,5 рублей с литра топлива или заправить друга бесплатно 16.07.2020 09:420 Нетрезвого тракториста остановила полиция в Локнянском районе 14.07.2020 17:250 Пьяного водителя «Мазды» остановили полицейские в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Бывшая швея из Пскова стала первым за 30 лет водителем автобуса ПАЗ в Павловском районе

19.07.2020 21:06|ПсковКомментариев: 0

Бывшая псковская швея стала первым за 30 лет водителем автобуса ПАЗ в Павловском районе Воронежской области. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

33-летняя жительница города Павловска Елена Кучерова в 5 часов утра заступает на смену на Павловском автотранспортном предприятии (АТП).

«За всю историю нашего предприятия в парке грузовых автомобилей работали только две женщины. Но на пассажирском транспорте такое впервые, – рассказал генеральный директор «Павловскавтотранса» Дмитрий Пришутов. – Лена – опытный водитель, не дает себе никаких поблажек. Теоретическую часть и вождение сдала с первого раза. Глядя на нее, многие мужчины-водители пересмотрели свой трудовой потенциал, получив дополнительный стимул расти».

Елена – по образованию портной-закройщик, окончила профессиональный лицей №52 города Павловска в 2002 году. Работала швеей в Павловске, Воронеже и Пскове, пробуя себя на фабриках и в ателье. А 11 лет назад, когда получила права категории В, решила, что работа на одном месте не для нее, и устроилась в городское такси. Сначала совмещала, долгое время работая посменно, а потом и полностью оставила швейное кресло ради водительского.

Женщина водит ПАЗ-3205. Ее общий водительский стаж – 11 лет, большую часть она проработала в такси. За все эти годы не допустила ни одной аварии.

Несмотря на сложный график, Елена любит свою профессию. Масло и фильтры на ПАЗе меняет сама, без чьей-либо помощи может заменить колесо.

Теги: #женщина за рулем
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Что Вас больше всего раздражает на дорогах Пскова как водителя?
В опросе приняло участие 842 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
19.07.2020, 21:060 Бывшая швея из Пскова стала первым за 30 лет водителем автобуса ПАЗ в Павловском районе 19.07.2020, 17:340 20 июля будут идти дорожные работы на участках трассы Петербург – Псков 19.07.2020, 16:170 Проект «Реконструкция проспекта Ленина» обсудят в Великих Луках 19.07.2020, 14:550 «Хендай» вылетел в кювет в Невельском районе, пострадал водитель
19.07.2020, 14:061 Когда ты - не ты 19.07.2020, 13:291 Фотофакт: Отремонтирован тротуар на улице Звездной 19.07.2020, 12:180 Водитель «Фольксвагена» наехал на женщину на улице Николая Васильева 19.07.2020, 11:400 Регистрация транспорта в ГИБДД Псковской области перешла в прежний режим
19.07.2020, 10:400 Улицу Индустриальную в Пскове частично открыли 18.07.2020, 19:420 Фотофакт: Рядом с рынком «Маяк» открыт люк 18.07.2020, 17:170 Еще одно ДТП произошло на Рижском шоссе, в числе пострадавших - дети 18.07.2020, 17:020 При реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках сохранят максимальное количество деревьев
18.07.2020, 14:211 Автовладельцев предложили освободить от транспортного налога в случае простоя машины более 6 месяцев 18.07.2020, 14:110 Перелом ребер получил пассажир «Шевроле» в результате ДТП в Печорском районе 18.07.2020, 13:520 Пробка образовалась на Рижском шоссе из-за ДТП 18.07.2020, 13:050 В Пскове появилась новая техника для уборки тротуаров
18.07.2020, 07:360 С 8.00 закрывается для движения транспорта участок улицы Леона Поземского 17.07.2020, 22:090 Ремонт дороги «Струги Красные - Ляды» завершил подрядчик 17.07.2020, 20:270 На ужасное состояние привокзальной площади жалуются невельчане 17.07.2020, 18:220 Уголовное дело Михаила Ефремова передали в прокуратуру
17.07.2020, 16:300 Фотофакт: Рабочие укладывают асфальт на улице Максима Горького в Пскове 17.07.2020, 12:110 Два автомобиля столкнулись в центре Гдова 17.07.2020, 11:120 Участок улицы Леона Поземского будет на сутки закрыт для движения транспорта 17.07.2020, 10:380 Дорогу к рынку сделают безопасной для жителей улицы Меркурьева в Острове
17.07.2020, 10:120 Завершается благоустройство площади автовокзала в Стругах Красных 17.07.2020, 10:030 Лайфхак: как сэкономить до 4,5 рублей с литра топлива или заправить друга бесплатно 16.07.2020, 21:022 Водитель легкового автомобиля снес ограждение и вылетел на тротуар в Пскове 16.07.2020, 18:410 Два водителя пострадали в Пскове в столкновении на Коммунальной
16.07.2020, 18:021 Готовность улицы Инженерной в Пскове составляет 85% 16.07.2020, 16:370 ДТП на площади Героев-десантников в Пскове затруднило движение 16.07.2020, 16:080 Схема движения городских автобусов в Пскове изменится на один день 16.07.2020, 15:460 Движение затруднено у рынка «Нива» из-за ДТП
16.07.2020, 15:310 Суд обязал плюсскую администрацию поставить на учет путепровод 16.07.2020, 13:430 Великолучанин въехал в фонарный столб и получил сотрясение мозга 16.07.2020, 11:370 Определен подрядчик по ремонту улицы Спортивной в Пскове 16.07.2020, 09:420 Нетрезвого тракториста остановила полиция в Локнянском районе
16.07.2020, 08:540 Две 16-летние девушки госпитализированы после ДТП в Порховском районе 15.07.2020, 18:370 Велосипедиста сбили в центре Дно 15.07.2020, 17:300 «Дорожник-2010» отремонтирует проезд у дома на Рижском проспекте за 1,2 млн рублей 15.07.2020, 16:090 Из-за сноса аварийных деревьев в Пскове перекроют участок улицы Труда
15.07.2020, 13:420 Презентация проекта реконструкции проспекта Ленина продолжается в Великих Луках 15.07.2020, 11:152 В Пскове водитель «Лады» наехал на велосипед, с которым ребенок шел через переход 15.07.2020, 09:220 Два человека пострадали в результате тройного ДТП в Порховском районе 14.07.2020, 21:370 Мотоциклист погиб при столкновении с КАМАЗом в Псковской области
14.07.2020, 17:423 Время и деньги теряют псковичи из-за переизбытка светофоров в городе - Игорь Савицкий 14.07.2020, 17:250 Пьяного водителя «Мазды» остановили полицейские в Пскове 14.07.2020, 14:570 Великолучане жалуются на опасную дорогу к велоцентру 14.07.2020, 14:392 Полиция не подтвердила факт наезда на ребенка в Пскове
14.07.2020, 11:280 Расширены льготы по транспортному налогу в Псковской области 14.07.2020, 09:220 Ссадины и ушибы получил водитель «Фольксвагена» в ДТП в Пустошкинском районе 14.07.2020, 07:551 Ремонт Гаражного проезда завершается в Пскове 13.07.2020, 20:260 Проект расширения главной улицы Великих Лук пересмотрели из-за лип
13.07.2020, 20:050 Эвакуатор наехал на дорожное ограждение на Вокзальной в Пскове 13.07.2020, 18:000 Начался ремонт улицы Киселева в Пскове. ФОТО 13.07.2020, 17:300 «Убитые дороги» хотят поэкспериментировать с полусферами в Пскове 13.07.2020, 15:345 Почти 1,3 млрд рублей направит в Псковскую область Минпромторг на закупку автобусов
13.07.2020, 12:260 Более 70 млн рублей направят на реконструкцию моста в Бежаницком районе 13.07.2020, 11:207 В Пскове раскопали свежеуложенный асфальт на улице Стахановской 13.07.2020, 11:090 В Пскове молодой человек захотел покататься по городу и угнал ВАЗ 13.07.2020, 10:550 Виновница ДТП в Себежском районе компенсирует расходы на лечение пострадавшей
13.07.2020, 10:020 В Пскове водитель бросил «Фольксваген» после ДТП 13.07.2020, 08:330 Годовалый ребенок попал в больницу после ДТП в Стругокрасненском районе 12.07.2020, 23:100 Названы самые популярные иномарки в России 12.07.2020, 22:020 Железнодорожный переезд в центре города Дно закроют с 14 по 16 июля
12.07.2020, 17:210 Водитель и три его пассажирки пострадали из-за попытки спасти лису на трассе в Псковском районе 12.07.2020, 16:292 Две 15-летние девочки пострадали в аварии под Псковом 12.07.2020, 16:072 Мотоциклист погиб после столкновения с «семеркой» в Печорском районе 12.07.2020, 15:261 Пьяный водитель столкнулся сразу с двумя иномарками в Великих Луках
12.07.2020, 13:370 Несовершеннолетний водитель мопеда пострадал в ДТП в Новосокольническом районе 11.07.2020, 14:370 В Псковской области установлены пьяные водители-рецидивисты 11.07.2020, 13:410 Ряд ДТП произошел в Псковской области 10.07.2020, 22:130 Пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области
10.07.2020, 17:520 Действие просроченных водительских прав продлили до конца 2020 года 10.07.2020, 16:260 Водитель «Чери» врезалась в опору освещения на Крестовском шоссе 10.07.2020, 15:341 Движение транспорта ограничат на улице Карла Маркса в Пскове 10.07.2020, 15:222 Женщина на «Тойоте» устроила тройное ДТП на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.