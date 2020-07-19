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Пьяный водитель-рецидивист попался полиции в Пскове

Нетрезвого водителя остановили полицейские 19 июля у дома по улице Юбилейной в Пскове. 45-летний местный житель сел за руль автомобиля «ЗАЗ Шанс» в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Великих Луках вечером 19 июля на проспекте Октябрьском стражи порядка остановили «Фольксваген Пассат». Выяснилось, что иномаркой управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения великолучанин 1981 года рождения.

А в поселке Усвяты днем 20 июля по улице Грибакиных на автомашине ВАЗ-2106 ехал нетрезвый местный житель 1967 года рождения. Еще один водитель в состоянии алкогольного опьянения 19 июля был выявлен в Себежском районе.

По всем этим фактам в настоящее время проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.