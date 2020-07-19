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Пьяного водителя на «Мицубиси» остановили полицейские в Пскове

Пьяного водителя задержали полицейские в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной УМВД, 21 июля около 12.00 у дома по улице Великорецкой стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Мицубиси Лансер», которым управлял нетрезвый пскович 1976 года рождения.

На дороге Себеж – Томсино Себежского района 20 июля около 18.00 полицейские остановили автомашину «Фольксваген Шаран», которой управлял 50-летний житель города Себежа. Как оказалось, он тоже сел за руль, будучи в нетрезвом состоянии.

Установлено также, что в поселке Крупп Печорского района вечером 21 июля мопедом управлял 23-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. А ночью 22 июля в деревне Васильки Невельского района полицейские остановили нетрезвого мотоциклиста 1990 года рождения.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.