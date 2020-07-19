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Число автодилеров стремительно сокращается из-за пандемии

Количество дилерских центров в России уменьшилось в январе - июне текущего года на 230, и в случае ухудшения ситуации негативная динамика может продолжиться.

«Сокращение за первое полугодие составило порядка 230 дилеров. Сейчас дилерская сеть насчитывает 3152 дилерских центров», - сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД).

При этом в РоАД ожидают «продолжения сокращений в случае ухудшения как экономической ситуации, так и возможного повторения периода ограничений из-за пандемии».

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Производство легковых автомобилей в России также уменьшилось в январе-июне 2020 года на 34,9% в годовом сопоставлении до 510 тыс. единиц. При этом в июне выпуск легковых авто упал на 24,1% в годовом выражении, но подскочил в 2 раза к предыдущему месяцу.