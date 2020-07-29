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В России планируют массово внедрить алкозамки для автомобилей

Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков. Как сообщает «Коммерсант», они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.

Алкозамки начали использовать в Швеции в конце 1990-х годов, сейчас их используют во многих странах.

В России использование алкозамков обсуждается уже несколько лет. В 2010 году подобные устройства поставили на школьные автобусы в Татарстане и Ивановской области в качестве пилотного проекта, поправки обсуждали депутаты, но алкозамки введены не были.