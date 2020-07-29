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Водитель «Киа» будет наказан за повторное нетрезвое вождение

Полиция остановила нетрезвого водителя-рецидивиста на «Киа» в Новосокольническом районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, ночью 26 июля в деревне Назимово проверили автомобиль «Киа Спектра» и выяснили, что за рулем иномарки находился 27-летний нетрезвый местный житель.

В Невеле днем 28 июля по переулку Лермонтова на скутере следовал нетрезвый горожанин 1972 года рождения. А в Острове вечером 27 июля у дома по улице Фестивальной стражи порядка остановили ВАЗ-2107. Как оказалось, автомобилем управлял житель района 1951 года рождения, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в Порхове 27 июля около 19.00 у дома по улице Молодежной полицейские остановили автомашину ВАЗ-2114, за рулем которой находился нетрезвый 28-летний горожанин. Он дал признательные показания.

По всем данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.