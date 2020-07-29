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Пьяный мужчина на квадроцикле пытался скрыться от полицейских в Палкинском районе. ВИДЕО

Пьяный мужчина на квадроцикле пытался скрыться от полицейских в Палкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, это произошло в ходе совместного профилактического рейда сотрудников печорской ГИБДД, членов местного мотоклуба «Печорская мотоземщина» и народного дружинника.

Мероприятие проходило на территории Печорского и Палкинского районов в период с 24 по 25 июля.

В ходе рейда в деревне Новая Уситва Палкинского района его участники обратили внимание на мужчину без шлема на квадроцикле. Он, в свою очередь, заметил дорожных полицейских и попытался уехать, но был задержан. Выяснилось, что гражданин находился в нетрезвом состоянии, а его транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Не оказалось у него при себе и ряда необходимых документов.

В Печорах стражи порядка выявили водителя, который в нетрезвом виде управлял «Ниссаном». Причем, ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Теперь этот водитель в соответствии с законодательством может быть привлечен к уголовной ответственности. А в деревне Качаново Палкинского района инспекторы ДПС ГИБДД задержали водителя, не имевшего права управления транспортным средством.

Всего было выявлено восемь нарушений правил дорожного движения. Нарушители будут привлечены теперь к административной ответственности. И подобные профилактические мероприятия печорские полицейские планируют организовывать во взаимодействии с представителями общественности на регулярной основе.