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В Великих Луках остановили пьяного водителя-рецидивиста

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 30 июля около 15 часов у дома по улице Щорса стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Шкода». Выяснилось, что управлял иномаркой 38-летний житель Великолукского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.