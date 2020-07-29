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Девушка чуть не оказалась под колесами такси в центре Пскова. ВИДЕО

Водитель такси не уступил дорогу девушке, переходившей дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Октябрьской площади. Видеозапись инцидента выложил пользователь соцсети ВКонтакте в группе «Жесть по-псковски».

На видео, сделанном авторегистратором, заметно, что желтый автомобиль такси проехал в опасной близости от пешехода.



Видео Игоря Лашкова, «Жесть по-псковски», ВКонтакте

Судя по дате на ролике, запись сделана 30 июля текущего года около трех часов дня.

«Опасный переход» - так озаглавил свой пост автор видео. Однако в комментариях некоторые пользователи отметили, что опасный в данном случае не переход, а водитель. Впрочем, нашлись и те, кто выступил с критикой пешехода, которая слишком самоуверенно пересекала проезжую часть.