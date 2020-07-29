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Пьяного водителя задержали росгвардейцы в Пушкинских Горах

4 августа наряд группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на автомашину ВАЗ, водитель которой нарушал правила дорожного движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, после остановки транспортного средства росгвардейцы установили, что за рулем находился 36-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали к месту остановки автомашины наряд ГИБДД для проведения освидетельствования на состояние опьянения и дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что в 2019 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был лишён водительского удостоверения.