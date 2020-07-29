Водители такси в Пскове сами определят условия работы в новом агрегаторе X-Car

Новый агрегатор такси X-Car в Пскове проводит народное голосование среди водителей такси за размер комиссии с поездки. Чтобы принять участие в голосовании, водителям необходимо зарегистрироваться в приложении сервиса – регистрация занимает несколько минут.
Сейчас размер комиссии «Яндекс.Такси» составляет около 15%, службы такси «Везет» до 10%, аналогичная ставка оплаты труда водителей и у других сервисов. При низкой стоимости поездки и с учетом затрат на обслуживание автомобиля и топливо, такая комиссия оставляет заработок водителя минимальным. На фоне других негативных условий: штрафов, неоправданных блокировок, непрозрачного распределения заказов, отсутствия адекватной технической поддержки — низкая оплата труда существенно ухудшает условия работы. При этом агрегаторы и службы такси не хотят прислушиваться к мнению водителей и обращать внимание на возникшие проблемы.
«Наш опыт показывает, что водители лучше знают ситуацию в своем городе и сами в состоянии определить необходимые условия труда для оказания качественных услуг», - отмечают создатели сервиса.
Чтобы поучаствовать в обсуждении и голосовании зарегистрируйтесь как водитель в приложении сервиса. Голосование продлится до 13 августа.