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Водители такси в Пскове сами определят условия работы в новом агрегаторе X-Car

Новый агрегатор такси X-Car в Пскове проводит народное голосование среди водителей такси за размер комиссии с поездки. Чтобы принять участие в голосовании, водителям необходимо зарегистрироваться в приложении сервиса – регистрация занимает несколько минут.

X-Car — агрегатор такси, созданный водителями, в котором они могут сами определять условия работы: размер комиссии, бонусы, состав и стоимость дополнительных услуг, вносить предложения по улучшению работы программного обеспечения. При этом сервис стремится обеспечить максимальный комфорт и качество для пассажиров за счет внимательного отбора автомобилей и водителей.

Сейчас размер комиссии «Яндекс.Такси» составляет около 15%, службы такси «Везет» до 10%, аналогичная ставка оплаты труда водителей и у других сервисов. При низкой стоимости поездки и с учетом затрат на обслуживание автомобиля и топливо, такая комиссия оставляет заработок водителя минимальным. На фоне других негативных условий: штрафов, неоправданных блокировок, непрозрачного распределения заказов, отсутствия адекватной технической поддержки — низкая оплата труда существенно ухудшает условия работы. При этом агрегаторы и службы такси не хотят прислушиваться к мнению водителей и обращать внимание на возникшие проблемы.

«Наш опыт показывает, что водители лучше знают ситуацию в своем городе и сами в состоянии определить необходимые условия труда для оказания качественных услуг», - отмечают создатели сервиса.

«Такой формат «выборов» в новинку для водителей такси. При выходе в новый город или регион агрегаторы устанавливают привлекательные условия, чтобы подключить водителей, а далее изменяют их в противовес сделанным вначале заявлениям, когда у водителей не остаётся выбора, где и с кем им работать. Разработчики X-Car обещают, что любое изменение комиссий и других условий работы будет происходить только после одобрения водителей такси», - прокомментировал директор по маркетингу X-Car в Северо-Западном федеральном округе Виктор Костылев.

Чтобы поучаствовать в обсуждении и голосовании зарегистрируйтесь как водитель в приложении сервиса. Голосование продлится до 13 августа.