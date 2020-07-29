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Женщина пожаловалась на опасное задание на экзамене по вождению в Дно

Женщина пожаловалась на опасное задание на экзамене по вождению в Дно. Соответствующее обращение размещено на сайте губернатора 7 августа.

Автор обращения 6 августа сдавала экзамен по вождению в городе Дно. Приемку вел сотрудник ОГИБДД МО МВД РФ «Дедовичский». В процессе экзамена, по дороге Дно – Белошкино инспектор дал задание «Двигаться с максимально допустимой скоростью», а это - 90 км/ч.

«Дорога эта узкая и извилистая, с узкими обочинами и глубокими кюветами. И ехать по ней с такой скоростью опасно даже опытному водителю. Как можно давать такое задание новичку, отучившемуся всего 56 часов в автошколе, не имеющему прав?! Уже после того, как экзамен был закончен, инспектор сказал, что можно было бы ехать со скоростью и 70 км/ч , однако в процессе экзамена этого озвучено не было. Экзамен, конечно, был не сдан, но дело даже не в этом. Есть ли хоть какой-то здравый смысл в таких опасных заданиях на экзамене по вождению?», - спрашивает автор обращения у губернатора.