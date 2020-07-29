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В России предложили ввести штрафы за громкую музыку в автомобилях в любое время суток

Нужно штрафовать людей, которые нарушают тишину в дневное и ночное время ездой на автомобилях с громкой музыкой. Так считают авторы петиции, которая опубликована на портале РОИ, передает «Росбалт».

По их словам, этот вопрос особенно актуален в летнее время, когда невозможно открыть окна из-за постоянного шума - «от этого страдают старики, пугаются маленькие детки». При этом нарушители тишины также собираются в группы, включают музыку на всю улицу и ругаются матом, указывают авторы обращения.

Они требуют ввести жесткие штрафы - в размере 5 тысяч рублей за нарушение.