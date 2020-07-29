АвтоМир / За рулём

Петербуржец ездил по Порхову в пьяном виде

В Псковской области дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Так, 5 августа около 23 часов 20 минут у дома 8 по улице Мебельной города Порхова был остановлен автомобиль марки «Митсубиси Лансер», за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения, житель города Санкт - Петербурга. В ходе проверки, установлено, что гражданин управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 6 августа в дневное время в деревне Кошельки Печорского района инспекторами ГИБДД остановлен нетрезвый водитель скутера «Скутаретто» - 45-летний местный житель.

Мужчины дали признательные показания. По всем данным фактам проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.